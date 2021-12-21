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ТЭК 21.12.2021 15:15

Цены на нефть продолжают рост после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне.

Давление на рынок в понедельник оказали опасения по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $72,36 за баррель, что на $0,84 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,61 за баррель, поднявшись на $1 (1,46%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе.

"После пары сложных дней цены на нефть восстанавливаются, поскольку тревоги о COVID-19 уже в значительной степени заложены в котировки, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Краткосрочные потери экономики от закрытия границ все еще сложно оценить, и цены на нефть продолжат чутко реагировать на любые ужесточения ограничений".

Тем временем уровень соблюдения сделки о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в ноябре вырос до 117% с 116% в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]