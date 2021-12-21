Цены на нефть продолжают рост после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне.
Давление на рынок в понедельник оказали опасения по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 составляет $72,36 за баррель, что на $0,84 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,61 за баррель, поднявшись на $1 (1,46%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.
Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.
Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе.
"После пары сложных дней цены на нефть восстанавливаются, поскольку тревоги о COVID-19 уже в значительной степени заложены в котировки, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Краткосрочные потери экономики от закрытия границ все еще сложно оценить, и цены на нефть продолжат чутко реагировать на любые ужесточения ограничений".
Тем временем уровень соблюдения сделки о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в ноябре вырос до 117% с 116% в октябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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