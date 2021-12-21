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Регион 21.12.2021 15:22

Прикаспийские страны продлили запрет на коммерческий вылов осетра на 2022 год

Запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море продлен на 2022 год, сообщило казахстанское ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства".

"Сегодня на 5-м заседании Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов управлению их совместными запасами, пятью прикаспийскими государствами принято решение продлить запрет на коммерческий промысел осетровых рыб на 2022 год и не устанавливать на 2022 год квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб", - говорится в опубликованном во вторник сообщении ТОО в Facebook.

Согласно сообщению, вылов осетровых видов рыб в 2022 году будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

"При этом председательствующая сторона - Республика Казахстан и другие прикаспийские страны (кроме Туркменистана) отметили, что существует необходимость установления запрета на срок не менее пяти лет на коммерческий промысел осетровых видов рыб", - отмечается в информации.

В прикаспийскую "пятерку" входят Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ПРОМЫСЕЛ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]