Прикаспийские страны продлили запрет на коммерческий вылов осетра на 2022 год

Запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море продлен на 2022 год, сообщило казахстанское ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства".
"Сегодня на 5-м заседании Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов управлению их совместными запасами, пятью прикаспийскими государствами принято решение продлить запрет на коммерческий промысел осетровых рыб на 2022 год и не устанавливать на 2022 год квоты экспорта на икру и мясо осетровых видов рыб", - говорится в опубликованном во вторник сообщении ТОО в Facebook.
Согласно сообщению, вылов осетровых видов рыб в 2022 году будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.
"При этом председательствующая сторона - Республика Казахстан и другие прикаспийские страны (кроме Туркменистана) отметили, что существует необходимость установления запрета на срок не менее пяти лет на коммерческий промысел осетровых видов рыб", - отмечается в информации.
В прикаспийскую "пятерку" входят Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.
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