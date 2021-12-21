Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане снизился ниже 5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-ноябре 2021 года вырос на 14,9% - до 16 млрд 700,56 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало декабря 2021 года составляет 786,3 млн манатов (спад за отчетный период на 11,9% - ИФ) или 4,7% всех кредитов (6,1% на конец 2020г).

На 1 декабря 2021 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 238,6 млн манатов (рост на 16,6%) или 19,4% всех кредитов, частными банками - 13 млрд 43,3 млн манатов (рост на 14,6%) или 78,1% всех кредитов. Остальные 418,6 млн манатов (рост на 12,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало декабря на кредитование в национальной валюте приходится 12 млрд 271,3 млн манатов (рост на 20,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 429,2 млн манатов (рост на 2,4%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало декабря составляет 26,5% (на конец 2020г - 29,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 декабря на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 868,5 млн манатов (17,2% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство - 734,3 млн манатов (4,4%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 578,6 млн манатов (3,5%), строительство и недвижимость - 916 млн манатов (5,5%), промышленность и производственный сектор - 938,6 млн манатов (5,6%), транспорт и связь - 743,01 млн манатов (4,4%), на домохозяйства - 8 млрд 322,8 млн манатов (49,8%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-ноябре на 24%.

Х.Насирзаде