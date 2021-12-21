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СНГ 21.12.2021 15:48

Дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет рассматриваться как пересечение красной линии"- Лавров

Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии", заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс", - сказал Лавров на пресс-конференции в Сочи.

"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна - это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул министр.

Лавров подчеркнул: "Те предложения, которые по поручению президента мы внесли и которые связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации в контексте общей безопасности во всем евроатлантическом регионе, они четко отвечают на то, как мы видим эту ситуацию".

"И отвечают на вопрос о том, что Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги", - заявил глава МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]