Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии", заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс", - сказал Лавров на пресс-конференции в Сочи.
"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна - это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", - подчеркнул министр.
Лавров подчеркнул: "Те предложения, которые по поручению президента мы внесли и которые связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации в контексте общей безопасности во всем евроатлантическом регионе, они четко отвечают на то, как мы видим эту ситуацию".
"И отвечают на вопрос о том, что Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги", - заявил глава МИД РФ.
Российские военные помогают поддерживать стабильность в Карабахе - Путин
Президент Кыргызстана посетит Азербайджан весной 2022 года – посол в Баку
Минобороны Азербайджана подтвердило возвращение из Армении двух военных
Китай активно закупает газ в США, несмотря на напряженность между двумя странами
Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане снизился ниже 5% - ЦБ
Немецкая компания Neckermann Strom AG подала заявление о банкротстве на фоне роста цен источники энергии
Moderna готова быстро разработать бустерную дозу вакцину против "омикрона", как только будет больше данных о нем - глава компании
Кувейт обяжет приезжающих быть вакцинированными бустерной дозой вакцин, если они прививались от COVID-19 более 9 месяцев назад
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Retail Bankers` School AccessBank-а начала свою работу
В Баку прошел Ежегодный саммит инноваций, организованный PASHA Holding при поддержке Bakcell
Государственное агентство занятости и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт