P&G отзывает сухие шампуни Pantene, Aussie и Herbal Essences, произведенные в США

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, отзывает ряд сухих шампуней, произведенных в США, из-за обнаружения бензола в аэрозольных баллончиках, способствующего появлению рака.
Как сообщается в пресс-релизе компании, отзыв затрагивает сухие шампуни таких марок, как Pantene, Aussie и Herbal Essences.
Компания отметила, что она приступила к расследованию относительно содержания в выпускаемой продукции бензола после того, как в СМИ этим летом появились сообщения о содержании этого вещества в некоторых товарах Johnson & Johnson. По итогам расследования следы бензола были обнаружены в пропелленте, который применяется для распыления продукции из баллончиков.
"Хотя бензол не входит в состав любого из наших продуктов, расследование показало неожиданные уровни бензола в пропелленте..." - отмечается в сообщении P&G.
В прошлом месяце компания отозвала антиперсперанты-спреи Old Spice и Secret по этой же причине.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень воздействия бензола может вызвать рак, в том числе лейкемию и рак костного мозга.
Компания отметила также, что не получала сообщений о побочных эффектах, связанных с отозванными продуктами, проводит отзыв продукции в добровольном порядке исходя из меры предосторожности.
Клиенты P&G, купившие отзываемую продукцию, могут обратиться за компенсацией. Компания также связалась с ритейлерами и сообщила им об отзыве с тем, чтобы они убрали продукцию с полок и из складов.
Котировки акций P&G растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.
Президент Азербайджана принял министра обороны Грузии
Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции
Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Норвегия в ноябре сократила добычу углеводородов на 1,5%
Газпром ждет за 2021г выручку более 8,2 трлн рублей, прибыль свыше 2 трлн рублей, за 2022г - более 2,5 трлн рублей
Добыча нефти и газа на крупнейшем месторождении КНР превысила 60 млн тонн в 2021г
В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах Европы - ВОЗ
Врачи Великобритании за сутки вновь выявили более 90 тыс. случаев COVID-19
Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции более чем за 100 тыс. евро
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Retail Bankers` School AccessBank-а начала свою работу
В Баку прошел Ежегодный саммит инноваций, организованный PASHA Holding при поддержке Bakcell
Государственное агентство занятости и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт