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P&G отзывает сухие шампуни Pantene, Aussie и Herbal Essences, произведенные в США

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, отзывает ряд сухих шампуней, произведенных в США, из-за обнаружения бензола в аэрозольных баллончиках, способствующего появлению рака.

Как сообщается в пресс-релизе компании, отзыв затрагивает сухие шампуни таких марок, как Pantene, Aussie и Herbal Essences.

Компания отметила, что она приступила к расследованию относительно содержания в выпускаемой продукции бензола после того, как в СМИ этим летом появились сообщения о содержании этого вещества в некоторых товарах Johnson & Johnson. По итогам расследования следы бензола были обнаружены в пропелленте, который применяется для распыления продукции из баллончиков.

"Хотя бензол не входит в состав любого из наших продуктов, расследование показало неожиданные уровни бензола в пропелленте..." - отмечается в сообщении P&G.

В прошлом месяце компания отозвала антиперсперанты-спреи Old Spice и Secret по этой же причине.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень воздействия бензола может вызвать рак, в том числе лейкемию и рак костного мозга.

Компания отметила также, что не получала сообщений о побочных эффектах, связанных с отозванными продуктами, проводит отзыв продукции в добровольном порядке исходя из меры предосторожности.

Клиенты P&G, купившие отзываемую продукцию, могут обратиться за компенсацией. Компания также связалась с ритейлерами и сообщила им об отзыве с тем, чтобы они убрали продукцию с полок и из складов.

Котировки акций P&G растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]