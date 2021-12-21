P&G отзывает сухие шампуни Pantene, Aussie и Herbal Essences, произведенные в США

Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, отзывает ряд сухих шампуней, произведенных в США, из-за обнаружения бензола в аэрозольных баллончиках, способствующего появлению рака.

Как сообщается в пресс-релизе компании, отзыв затрагивает сухие шампуни таких марок, как Pantene, Aussie и Herbal Essences.

Компания отметила, что она приступила к расследованию относительно содержания в выпускаемой продукции бензола после того, как в СМИ этим летом появились сообщения о содержании этого вещества в некоторых товарах Johnson & Johnson. По итогам расследования следы бензола были обнаружены в пропелленте, который применяется для распыления продукции из баллончиков.

"Хотя бензол не входит в состав любого из наших продуктов, расследование показало неожиданные уровни бензола в пропелленте..." - отмечается в сообщении P&G.

В прошлом месяце компания отозвала антиперсперанты-спреи Old Spice и Secret по этой же причине.

По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, высокий уровень воздействия бензола может вызвать рак, в том числе лейкемию и рак костного мозга.

Компания отметила также, что не получала сообщений о побочных эффектах, связанных с отозванными продуктами, проводит отзыв продукции в добровольном порядке исходя из меры предосторожности.

Клиенты P&G, купившие отзываемую продукцию, могут обратиться за компенсацией. Компания также связалась с ритейлерами и сообщила им об отзыве с тем, чтобы они убрали продукцию с полок и из складов.

Котировки акций P&G растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.