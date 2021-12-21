США выделяют международным организациям на борьбу с COVID-19 еще более $550 млн - Госдеп

Вашингтон направляет семи международным организациям еще $580 млн для борьбы с пандемией COVID-19, говорится в обнародованном во вторник заявлении Госдепа США.

"В рамках продолжающегося лидерства США в деле окончания пандемии COVID-19 мы объявляем сегодня о значительном вкладе - $580 млн семи нашим международным партнерам для незаменимой работы, которую они делают для окончания пандемии, укрепления систем общественного здравоохранения и предоставления срочной помощи", - отмечается в пресс-релизе.

Таким образом, напомнили в ведомстве, общая сумма подобной финансовой помощи от администрации США превысила $19,6 млрд.

Согласно документу, $280 млн поступят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), $170 млн Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), $75 млн Панамериканской организации здравоохранения, $20 млн Программе развития ООН, $20 млн Фонду ООН в области народонаселения, $10 млн Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и $5 млн органу Генассамблее ООН - "ООН-женщины".

В частности, в Госдепе напомнили, что США являются самой крупной-страной донором программы ВОЗ по доставке вакцин в страны с низкими доходами - COVAX, и предоставили свыше 330 млн доз вакцин против COVID-19 для 110 стран мира - через COVAX или в рамках двусторонних партнерств. В связи с этим, подчеркнул в ведомстве, финансирование ЮНИСЕФ позволит наращивать скоординированную поддержку для доставки этих вакцин.