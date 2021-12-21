Разведка Дании считает, что Россия является одной из самых серьезных угроз для страны

Датская служба военной разведки обеспокоена политикой России в последние годы и полагает, что Россия представляет собой один из самых серьезных вызовов для безопасности Дании, сообщает во вторник информационный портал Norway Today.
"Россия испытывает глубокое недоверие к Западу. Это создает риск ошибок и непреднамеренной военной эскалации, которая может произойти в очень короткие сроки", - цитирует портал выдержки из доклада разведки.
В докладе также говорится, что Россия провела переоснащение военных сил в регионе вблизи Дании, и что РФ проводит "наступательные разведывательные операции," в том числе кибершпионаж.
"Россию тревожит Дания из-за ее географического положения и членства в НАТО. Понятно, что ситуация в Балтийском море, где наблюдается высокий уровень военных учений, конечно, вызывает беспокойство", - приводит портал слова главы разведслужбы Ани Дальгор-Нильсен.
Однако отмечается, что маловероятно, будто Россия пойдет на военную конфронтацию со странами НАТО.
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