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Дальнее зарубежье 21.12.2021 18:58

Разведка Дании считает, что Россия является одной из самых серьезных угроз для страны

Датская служба военной разведки обеспокоена политикой России в последние годы и полагает, что Россия представляет собой один из самых серьезных вызовов для безопасности Дании, сообщает во вторник информационный портал Norway Today.

"Россия испытывает глубокое недоверие к Западу. Это создает риск ошибок и непреднамеренной военной эскалации, которая может произойти в очень короткие сроки", - цитирует портал выдержки из доклада разведки.

В докладе также говорится, что Россия провела переоснащение военных сил в регионе вблизи Дании, и что РФ проводит "наступательные разведывательные операции," в том числе кибершпионаж.

"Россию тревожит Дания из-за ее географического положения и членства в НАТО. Понятно, что ситуация в Балтийском море, где наблюдается высокий уровень военных учений, конечно, вызывает беспокойство", - приводит портал слова главы разведслужбы Ани Дальгор-Нильсен.

Однако отмечается, что маловероятно, будто Россия пойдет на военную конфронтацию со странами НАТО.

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Тэги: ДАНИЯ, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]