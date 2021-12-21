Резиденты промпарка в Сумгайыте за 11 месяцев произвели продукции на 1,9 млрд, экспортировали на 764 млн манатов

Резидентами «Сумгайытского химико-промышленного парка» (СХПП) в январе-ноябре 2021 года произведено продукции на 1,9 млрд манатов, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Производство продукции резидентами в январе-ноябре 2021 года составило 1,9 млрд манатов, а экспорт продукции производимой на предприятиях составил 764 млн манатов. В целом за весь период деятельности СХПП произведено продукции на 4,4 млрд манатов из которых 1,5 млрд манатов (34%) составил экспорт.

и превысило годовой объем производства в 2020 году. В 2020 году ими было произведено продукции на сумму 1,1 млрд манатов», - сказал Нуриев на пресс-конференции в пятницу.

В настоящее время 17 из 25 резидентов парка осуществляют производственную деятельность. Инвестиции резидентов СХПП составили $3 млрд и около 5,7 тыс. человек обеспечены постоянной работой.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков