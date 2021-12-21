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Бизнес и законодательство 21.12.2021 18:14

Резиденты промпарка в Сумгайыте за 11 месяцев произвели продукции на 1,9 млрд, экспортировали на 764 млн манатов

Резидентами «Сумгайытского химико-промышленного парка» (СХПП) в январе-ноябре 2021 года произведено продукции на 1,9 млрд манатов, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Производство продукции резидентами в январе-ноябре 2021 года составило 1,9 млрд манатов, а экспорт продукции производимой на предприятиях составил 764 млн манатов. В целом за весь период деятельности СХПП произведено продукции на 4,4 млрд манатов из которых 1,5 млрд манатов (34%) составил экспорт.

и превысило годовой объем производства в 2020 году. В 2020 году ими было произведено продукции на сумму 1,1 млрд манатов», - сказал Нуриев на пресс-конференции в пятницу.

В настоящее время 17 из 25 резидентов парка осуществляют производственную деятельность. Инвестиции резидентов СХПП составили $3 млрд и около 5,7 тыс. человек обеспечены постоянной работой.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СХПП, ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]