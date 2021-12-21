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Оборона 21.12.2021 18:22

Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Делегация во главе с Министром обороны Грузии господином Джуаншером Бурчуладзе прибыла с официальным визитом в Азербайджан, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Визит продлится до 23 декабря.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]