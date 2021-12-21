США продолжают координировать с Европой возможные санкции против РФ, довольны позицией ЕС - помощник госсекретаря

Администрация США продолжает контакты с европейскими союзниками и партнерами по теме санкций в случае нападения РФ на Украину, заявила во вторник помощник госсекретаря Карен Донфрид.

"Мы продолжаем внимательно координировать свои планы с партнерами и союзниками в Европе", - сказала она в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Донфрид отметила, что США приветствуют озвученную на недавнем саммите ЕС готовность вводить жесткие ограничительные меры против Москвы в случае вторжения РФ на Украину.

"Мы приветствуем подобные заключения саммита", - сказала она.

Ранее в декабре лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отмечалось в заявлении по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой", - также говорилось в заявлении.

При этом лидеры ЕС вновь выразили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно заявлению, Европейский совет намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью полного выполнения минских договоренностей.