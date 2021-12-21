США продолжают координировать с Европой возможные санкции против РФ, довольны позицией ЕС - помощник госсекретаря

Администрация США продолжает контакты с европейскими союзниками и партнерами по теме санкций в случае нападения РФ на Украину, заявила во вторник помощник госсекретаря Карен Донфрид.
"Мы продолжаем внимательно координировать свои планы с партнерами и союзниками в Европе", - сказала она в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Донфрид отметила, что США приветствуют озвученную на недавнем саммите ЕС готовность вводить жесткие ограничительные меры против Москвы в случае вторжения РФ на Украину.
"Мы приветствуем подобные заключения саммита", - сказала она.
Ранее в декабре лидеры стран ЕС пообещали, что военное нападение России на Украину повлечет за собой ряд контрмер, включая скоординированные санкции против Москвы.
"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные результаты и дорогостоящие последствия, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - отмечалось в заявлении по итогам саммита ЕС.
"Европейский совет подчеркивает необходимость для России способствовать деэскалации напряженности, вызванной наращиванием ее военного присутствия вдоль границ с Украиной и агрессивной риторикой", - также говорилось в заявлении.
При этом лидеры ЕС вновь выразили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Согласно заявлению, Европейский совет намерен продвигать дипломатический путь урегулирования ситуации и поддерживать нормандский формат с целью полного выполнения минских договоренностей.
Президент Азербайджана Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции
Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Газпром закладывает на 2022г среднюю цену экспорта - впервые оперирует общей ценой экспорта
TotalEnergies построит в Омане СПГ-завод для бункеровки
В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19, скончались 14 человек
В Азербайджане в 2022г минимальная пенсия увеличится на 20%
Moderna готова быстро разработать бустерную дозу вакцину против "омикрона", как только будет больше данных о нем - глава компании
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Retail Bankers` School AccessBank-а начала свою работу
В Баку прошел Ежегодный саммит инноваций, организованный PASHA Holding при поддержке Bakcell
Государственное агентство занятости и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт