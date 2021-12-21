В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19, скончались 14 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 662 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 611,557 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 577 случае заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек (накануне - 9). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 222 человек.

От COVID-19 вылечились 588,79 тыс. (+1 452 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 14 тыс. 545 человек.

За сутки медики провели 10 157 тестов на коронавирус против 6 777 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 767,538 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков