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Внешняя политика 21.12.2021 19:09

Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

«В ходе беседы была отмечена важность глобальных энергетических проектов, реализуемых совместно Азербайджаном и Турцией, и отмечено, что визит министра Донмеза стал хорошей возможностью для обсуждения перспектив развития сотрудничества в сфере энергетики», - сообщает сайт главы государства.

На встрече было отмечено, что I Азербайджано-турецкий энергетический форум, который состоится в Баку, является новой площадкой для расширения энергетического сотрудничества между двумя странами, определения новых направлений и обсуждения конкретных проектов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]