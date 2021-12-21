Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.
«В ходе беседы была отмечена важность глобальных энергетических проектов, реализуемых совместно Азербайджаном и Турцией, и отмечено, что визит министра Донмеза стал хорошей возможностью для обсуждения перспектив развития сотрудничества в сфере энергетики», - сообщает сайт главы государства.
На встрече было отмечено, что I Азербайджано-турецкий энергетический форум, который состоится в Баку, является новой площадкой для расширения энергетического сотрудничества между двумя странами, определения новых направлений и обсуждения конкретных проектов.
Б.Рустамбеков
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