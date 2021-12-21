Цены на нефть повышаются более чем на 2%

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне.

Инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду. Аналитики в среднем ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели, но прогнозируют увеличение резервов бензина и дистиллятов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,08 за баррель, что на $1,56 (2,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,38 за баррель, поднявшись на $1,77 (2,58%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Давление на рынок в понедельник оказали опасения по поводу спроса на топливо на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Оба контракта завершили прошлую сессию на минимуме с 3 декабря.

Главным негативным фактором для рынка нефти стали новые коронавирусные ограничения в Европе. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию лица с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался ужесточать ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19, на период рождественских праздников.