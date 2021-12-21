Возобновляемые источники энергии снизят зависимость ЕС от газа - зампред ЕК

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер видит спасение от высоких цен на природный газ в ускоренном внедрении возобновляемых источников энергии.
"Чем скорее мы придем к возобновляемым источникам энергии, тем скорее избежим пика скачков цен на ископаемые источники", - заявила зампред ЕК во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о ценах на газовом рынке.
Она отметила, что при нынешней вспышке цен, достигших рекордного уровня, ЕС импортирует наибольшую часть газа.
"Собственные резервы и источники лучше защитят нас от таких скачков цен", - считает Вестагер.
Президент Азербайджана принял министра обороны Грузии
Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции
Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан с официальным визитом
В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах Европы - ВОЗ
Врачи Великобритании за сутки вновь выявили более 90 тыс. случаев COVID-19
Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции более чем за 100 тыс. евро
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить - Блинкен
В ФРГ закроют клубы и дискотеки с 28 декабря из-за коронавируса
P&G отзывает сухие шампуни Pantene, Aussie и Herbal Essences, произведенные в США
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Retail Bankers` School AccessBank-а начала свою работу
В Баку прошел Ежегодный саммит инноваций, организованный PASHA Holding при поддержке Bakcell
Государственное агентство занятости и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт