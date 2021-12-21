Возобновляемые источники энергии снизят зависимость ЕС от газа - зампред ЕК

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер видит спасение от высоких цен на природный газ в ускоренном внедрении возобновляемых источников энергии.

"Чем скорее мы придем к возобновляемым источникам энергии, тем скорее избежим пика скачков цен на ископаемые источники", - заявила зампред ЕК во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о ценах на газовом рынке.

Она отметила, что при нынешней вспышке цен, достигших рекордного уровня, ЕС импортирует наибольшую часть газа.

"Собственные резервы и источники лучше защитят нас от таких скачков цен", - считает Вестагер.