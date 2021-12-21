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ТЭК 21.12.2021 23:29

Возобновляемые источники энергии снизят зависимость ЕС от газа - зампред ЕК

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер видит спасение от высоких цен на природный газ в ускоренном внедрении возобновляемых источников энергии.

"Чем скорее мы придем к возобновляемым источникам энергии, тем скорее избежим пика скачков цен на ископаемые источники", - заявила зампред ЕК во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о ценах на газовом рынке.

Она отметила, что при нынешней вспышке цен, достигших рекордного уровня, ЕС импортирует наибольшую часть газа.

"Собственные резервы и источники лучше защитят нас от таких скачков цен", - считает Вестагер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]