Путин обсудил с Макроном гарантии безопасности, Украину, Мали и Карабах

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне, сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы. Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме", - говорится в сообщении.
Обсуждалась также "создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности", сообщили в пресс-службе.
Как отметили в Кремле, Путин подчеркнул, что "от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском" формате".
По инициативе Макрона затронута ситуация в Мали, сообщили в пресс-службе президента РФ.
"При обмене мнениями по карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что Путин "обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал "Russia Today". "Выражена надежда на предоставление нашему каналу таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России", - говорится в сообщении.
Путин поздравил Макрона с Днем рождения, "лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников", добавили в пресс-службе.
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