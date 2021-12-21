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Дальнее зарубежье 21.12.2021 22:43

В ФРГ закроют клубы и дискотеки с 28 декабря из-за коронавируса

Власти Германии решили закрыть клубы и дискотеки с 28 декабря в свете борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Клубы и дискотеки будут закрыты, также будут отменены межрегиональные мероприятия", - сказал он журналистам во вторник по итогам совещания с главами федеральных земель ФРГ, отметив, что это правило касается, в том числе, футбола.

По его словам, новый вариант коронавируса "омикрон" "более заразен и распространяется быстрее".

"К этому мы должны готовиться уже сейчас", - сказал Шольц.

Наряду с этим решено ввести ограничения на прием гостей и проведение домашних праздников - в одном помещении разрешено собираться максимум в составе 10 человек, детей до 14 лет это правило не касается.

Участники совещания не стали следовать рекомендациям института Роберта Коха, который предлагал более жесткие ограничения уже с Рождества.

"Опыт прошлых лет показал, что Рождество и Пасха не являются периодами сильного распространения пандемии, наоборот", - сказал Шольц.

Также в Германии в этом году будет запрещена продажа пиротехники.

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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]