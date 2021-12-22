Илон Маск заявил, что уже выполнил обещание продать 10% своего пакета акций Tesla

Глава Tesla Inc. Илон Маск заявил, что продал достаточно акций компании за последнее время, чтобы достичь обещанной им цели - реализации 10% своего пакета.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 21 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2 млн акций и продал порядка 584 тыс. бумаг.
С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter , пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал около 13,5 млн бумаг, тогда как 10% его доли в компании на момент проведения опроса составляло 17 млн акций.
В общей сложности Маск продал акции более чем на $14 млрд с 8 ноября. Однако за это же время он реализовал опционы на покупку 16,4 млн акций по цене $6,24 за бумагу - и, таким образом, в действительности число принадлежащих ему акций Tesla увеличилось.
"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10%-ной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным", - сказал он в интервью сайту Babylon Bee.
До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а 10% от неё - почти в $21 млрд.
Ранее на этой неделе Маск заявил, что в текущем году заплатит налоги на сумму свыше $11 млрд, причем на эти цели он направит значительную часть средств, полученных от продажи акций.
Акции Tesla подорожали на 4,3% по итогам торгов во вторник и выросли в цене на 33% с начала текущего года.
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