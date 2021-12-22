Выборы президента Ливии не могут состояться 24 декабря

В парламенте Ливии в среду заявили о невозможности провести президентские выборы 24 декабря, как планировалось ранее, передает агентство Associated Press (AP).
По данным AP, это первое официальное заявление о переносе выборов. Пока остается неясным, перенесут ли выборы на новый срок, или отменят насовсем.
Агентство уточняет, что в избирательной комиссии страны не смогли составить окончательный список кандидатов на пост президента. При этом накануне власти расформировали избирательные комиссии.
Заявление парламента последовало на фоне неоднократных призывов отложить выборы. Ранее ряд СМИ уже сообщал, что назначенные на 24 декабря выборы могут быть отсрочены.
В Москве в свою очередь выражали надежду, что выборы пройдут в срок, однако отмечали, что в переносе даты не будет большой беды.
"Была назначена дата - 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, поддерживавшийся армией маршала Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживали Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.
В октябре прошлого года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Была также достигнута договоренность о том, что иностранные боевики в течение 90 дней после прекращения огня должны были под надзором ООН покинуть страну. Но до сих пор этот пункт не выполнен.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов.
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