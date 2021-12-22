Глава Минздрава Франции опасается, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране может возрасти до 100 тыс. случаев за сутки

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду предупредил, что количество случаев заболевания коронавирусом может достигнуть в ближайшее время в стране показателя в 100 тыс., сообщает в среду The Guardian.

Веран отметил, что в начале января штамм "омикрон" будет превалирующим во Франции.

Также он добавил, что пока не ожидается новых ограничений, но власти надеются на активную вакцинацию населения.

Накануне французские СМИ сообщили о том, что 27 декабря французский кабмин соберется на чрезвычайное заседание, чтобы рассмотреть в ускоренном порядке вопрос введения "вакцинного пропуска".

СМИ отмечали, что "вакцинный пропуск" заменит ныне действующий "санитарный пропуск", который можно получить, в частности в случае сдачи отрицательного теста на коронавирус. Такой документ необходим для посещения, в частности, ресторанов, музеев и кинотеатров для посещения, в частности, ресторанов, музеев и кинотеатров.

По данным статистического портала Worldometers, за все время пандемии во Франции свыше 8,7 млн человек заразились COVID-19. Более 121,9 тыс. инфицированных скончались, а более 7,6 млн заболевших выздоровели.