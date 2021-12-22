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Здравоохранение 22.12.2021 13:35

В Азербайджан доставят более 4,4 млн доз вакцины от COVID-19

Азербайджан до сих пор получил 14 млн 92,46 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19, планирует получить еще 4 млн 431 тыс. дозу вакцин.

«Согласно подписанным контрактам в Азербайджан будет доставлено еще 4 млн 431 тыс. доз вакцины от COVID-19», - сообщили информагентству «АЗЕРТАДЖ» в Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca/Vaxzevria, Biontech/Pfizer и "Спутник V".

В Азербайджане по состоянию на 21 декабря 2021 года населению введено 11 млн 97,316 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: COVID-19, ВАКЦИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]