В Азербайджан доставят более 4,4 млн доз вакцины от COVID-19

Азербайджан до сих пор получил 14 млн 92,46 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19, планирует получить еще 4 млн 431 тыс. дозу вакцин.

«Согласно подписанным контрактам в Азербайджан будет доставлено еще 4 млн 431 тыс. доз вакцины от COVID-19», - сообщили информагентству «АЗЕРТАДЖ» в Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca/Vaxzevria, Biontech/Pfizer и "Спутник V".

В Азербайджане по состоянию на 21 декабря 2021 года населению введено 11 млн 97,316 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Э.Шафиев