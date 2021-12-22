В Азербайджан доставят более 4,4 млн доз вакцины от COVID-19

Азербайджан до сих пор получил 14 млн 92,46 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19, планирует получить еще 4 млн 431 тыс. дозу вакцин.
«Согласно подписанным контрактам в Азербайджан будет доставлено еще 4 млн 431 тыс. доз вакцины от COVID-19», - сообщили информагентству «АЗЕРТАДЖ» в Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca/Vaxzevria, Biontech/Pfizer и "Спутник V".
В Азербайджане по состоянию на 21 декабря 2021 года населению введено 11 млн 97,316 тыс. доз вакцины от COVID-19.
Э.Шафиев
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