Yelo Bank выбран «Банком года»

17 декабря прошла Церемония вручения международной премии «Caspian Business Award 2021». На мероприятии в номинации «Банк года» победителем стал Yelo Bank.



Осуществляя свою деятельность под девизом «Яркий Банкинг», Yelo Bank в течение 2021 года обновил свою сеть обслуживания, а также запустил ряд новых онлайн-сервисов. Основная цель всех нововведений - быть ближе к клиентам и, где бы они ни находились, предоставлять им лучший сервис.

Вагиф Бабаев, заместитель главного директора по развитию бизнеса Yelo Bank, принявший награду, поблагодарил за высокую оценку проделанной работы Банка: «Мы рады, что за короткое время сразу после ребрендинга нам удалось добиться ощутимых результатов. В соответствии с принятой в этом году стратегией мы достигли стабильного развития бизнеса по всем направлениям. В следующем году банк планирует предложить новые удобные решения для клиентов за счет дальнейшего улучшения качества наших продуктов и услуг».



На церемонии вручения награды «Caspian Business Award» присутствовали руководители и представители компаний-членов и государственных структур Caspian Energy Club. На мероприятии были награждены компании и организации, показавшие динамичные результаты, сыгравшие важную роль в развитии бизнеса в 2021 году и способствовавшие стремительному развитию экономики страны.



«Caspian European Club», объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Его основная цель - улучшение инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует «Caspian European Club», а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C.

Отметим, что в прошлом году Yelo Bank также стал победителем в номинации «Самая инновационная стратегия корпоративного ребрендинга - Азербайджан 2020» авторитетного международного издания Capital Finance International (CFI.co)!





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Yelo Bank - Яркий Банкинг!