Алиев и Путин являются драйверами развития азербайджано-российских отношений – политолог

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин являются драйверами развития азербайджано-российских отношений, заявил политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

«Высокая роль в развитии азербайджано-российских отношений принадлежит президентам Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину. Они оба являются драйверами этих отношений. Между лидерами сложились отличные и рабочие отношения на протяжении многих лет», - сказал Марков в среду в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года российско-азербайджанских отношений и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

Кроме того, российский эксперт отметил роль азербайджанского лидера в укреплении армии, подчеркнув успехи азербайджанских военных в ходе Второй Карабахской войны. «Азербайджанская армия продемонстрировала великолепный образец ведения боя, как она умеет воевать. Мы с коллегами были в Шуше, которая была взята штурмом спецназом по отвесным скалам. И, конечно же, в подготовке такой армии огромная роль принадлежит лично президенту Азербайджана», - подчеркнул Марков.

Вместе с тем, Марков отметил заслуги президента Алиева в развитии азербайджано-российских отношений. «В Азербайджане этнические русские не подвергаются никакой дискриминации и многие из них занимают ведущие общественные и государственные посты. Также русский язык пользуется огромной поддержкой государственных институтов. Система образования мощно пронизана русским языком, начиная от начальной школы, заканчивая высшим университетским образованием», - подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что в настоящее время одним из важных вопросов на Южном Кавказе является реализация всех пунктов трехсторонних соглашений, подписанных между лидерами Азербайджана, РФ и Армении. «Россия является гарантом подписания мирных договоренностей после окончания Второй Карабахской войны между Арменией и Азербайджаном. И сейчас одна из важнейших задач является достижение полной реализации этих договоренностей, в частности вопросов безопасности, чтобы не было никаких терактов, а также открытия транспортных коридоров», - подчеркнул Марков.

Х.Насирзаде