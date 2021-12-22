Саммит лидеров СНГ в Петербурге готовится - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка личной встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.

"Действительно, есть подготовка к личной встрече президентов", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о встрече и ее формате.