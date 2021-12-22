Лавров назвал хорошими шансы на восстановление СВПД

В Москве полагают, что есть хороший шанс на восстановление СВПД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, у нас есть хороший шанс. И здесь важно иметь в виду, что принцип, на основе которого ведется работа, и с ним все согласны: ничто не согласовано, пока всё не согласовано. Так что нужен правильный, хорошо выверенный пакет, он вполне реален", - сказал Лавров в среду в интервью телеканалу RT.

"Я не стал бы ничего драматизировать чрезмерно. Понятно, что нынешняя иранская команда новая, но они очень быстро, профессионально освоились с материалом, подготовили предложения, которые поначалу некоторые западные участники восприняли в штыки, но в конечном итоге признали, что эти предложения имеют право на существование, имеют право на то, чтобы их изучить и ровно так сейчас идет работа", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что возникали не сущностные, а имиджевые проблемы, кто должен первым заявить о возвращении ко всем своим обязательствам, - США или Иран.

Лавров напомнил, что Москва и Пекин выступили за синхронизацию этих шагов.

"И именно сейчас этим занимаются переговорщики в Вене, они взяли короткий перерыв на католическое рождество, но до конца года эти переговоры возобновятся", - сказал министр.