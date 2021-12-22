Российский политолог: Азербайджан под руководством Алиева вошел в число стран, определяющих ход важнейших международных процессов

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что победу Азербайджана во Второй Карабахской войне предопределила грамотная политика президента страны Ильхама Алиева.

«Мы должны отметить, что победа во Второй Карабахской войне была синтезом успехов Азербайджана по всем направлениям государственного строительства, развития экономики, совершенствования политической системы, также построения лучшей армии в регионе Южного Кавказа. Все это стало возможным благодаря той кропотливой, многолетней, эффективной работы, которую вел и последовательно претворял в жизнь президент Ильхам Алиев», - сказал Коротченко в среду в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года российско-азербайджанских отношений и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

В вопросе решения конфликта между Азербайджаном и Арменией, благодаря политике президента Алиева, по словам российского эксперта, удалось вернуть ряд районов (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский - ИФ) без ведения боевых действий.

«Целый ряд районов был освобожден вообще без боевых действий по итогам подписания трехстороннего заявления. Это тоже триумф дипломатической работы, которую провел президент Ильхам Алиев на треке развития дипломатического сотрудничества. Благодаря победе в войне, Азербайджан выдвинулся в число тех стран мира, на которые смотрят и которые являются примером. Азербайджан под руководством Алиева стал одной из стран, которые определяют ход важнейших международных процессов», - подчеркнул Коротченко.

По его словам, благодаря успешной политике президента Азербайджан вошел в число ведущих стран-поставщиков углеводородов на мировой рынок. «Благодаря контрактам, которые были заключены с рядом европейских государств, с Турцией, с другими партнерами, Азербайджан смог эффективно распорядиться своими природными ресурсами, которые были поставлены на службу государству и народу. Азербайджан успешно выдержал экономические кризисы, которые ударили по миру, включая пандемию коронавируса. Азербайджан доказал устойчивость своей экономической модели и сегодня Азербайджан это один из гарантов энергобезопасности Евросоюза, реализуя целый ряд крупнейших мега сделок по поставке нефти, газа в европейские страны, реализовав концепцию многостороннего формата сотрудничества», - подчеркнул Коротченко.

Вместе с тем, политолог отметил, что Россия рассматривает Азербайджан как важнейшего стратегического партнера. «Российский президент (Владимир Путин – ИФ) неоднократно подчеркивал о необходимости всего комплекса отношений между Москвой и Баку и в области политики, экономики, военного и военно-технического сотрудничества», - добавил Коротченко.

Х.Насирзаде