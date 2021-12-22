Иран под прикрытием венских переговоров создает ядерное оружие

Иран, используя в качестве прикрытия переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), разрабатывает ядерное оружие, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
"(Президент заявил о беспокойстве - ИФ) в связи с успехами Ирана на пути к получению ядерного оружия под прикрытием переговоров в Вене", - приводит издание "Джерузалем пост" выдержки из заявления президентской администрации.
"Президент подчеркнул необходимость любой ценой остановить Иран перед тем, как он получит ядерное оружие", - говорится в документе.
Он отметил, что Ближний Восток в данный момент разделен между "коалицией Израиля и арабских стран, добивающихся мира", и Ирана и подчиненных ему сил, стремящихся дестабилизировать регион.
Российский политолог: Азербайджан под руководством Алиева вошел в число стран, определяющих ход важнейших международных процессов
Алиев и Путин являются драйверами развития азербайджано-российских отношений – политолог
Глава МИД Ирана расскажет руководству Азербайджана о своих идеях по развитию сотрудничества между Баку и Тегераном
Минсельхоз РФ может привлечь более 1 тыс. граждан Узбекистана для работы в АПК
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит более 4 млн манатов на подготовку ТЭО 5 водоканалов
Анкара рассчитывает на скорейшее начало строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван - Денмез
В Азербайджан доставят более 4,4 млн доз вакцины от COVID-19
Правительство Азербайджана продлило карантин из-за COVID-19 до 1 марта 2022г
В результате пожара в ресторане Баку отравление дымом получили 3 человека - МЧС
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
Бакинская высшая школа нефти SOCAR отметила свой 10-летний юбилей
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт