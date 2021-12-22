Иран под прикрытием венских переговоров создает ядерное оружие

Иран, используя в качестве прикрытия переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), разрабатывает ядерное оружие, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"(Президент заявил о беспокойстве - ИФ) в связи с успехами Ирана на пути к получению ядерного оружия под прикрытием переговоров в Вене", - приводит издание "Джерузалем пост" выдержки из заявления президентской администрации.

"Президент подчеркнул необходимость любой ценой остановить Иран перед тем, как он получит ядерное оружие", - говорится в документе.

Он отметил, что Ближний Восток в данный момент разделен между "коалицией Израиля и арабских стран, добивающихся мира", и Ирана и подчиненных ему сил, стремящихся дестабилизировать регион.