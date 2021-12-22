Экспорт азербайджанского газа в Турцию за 11 месяцев составил около 8 млрд кубометров

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Турцию за 11 месяцев 2021 года, составил 7,7 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«С июля 2018 года по декабрь текущего года по Транс-Анатолийскому трубопроводу (TANAP) транспортировано 13,6 млрд кубометров азербайджанского газа. За 11 месяцев 2021 года в Турцию было поставлено 7,7 млрд кубометров газа, в том числе 5,1 млрд кубометров - по TANAP», - сказал Шахбазов в среду, выступая на первом Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.
Министр также отметил, что с 2007 года в Турцию экспортировано 85 млрд кубометров азербайджанского газа, добытого с месторождения Шах-Дениз.
Касаясь сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики, министр отметил, что объем азербайджанских инвестиций в турецкую экономику превышает $19 млрд.
Шахбазов добавил, что на фоне газового кризиса в Европе, значимость трубопроводов TANAP и TAP еще больше возросла. «В Европу по долгосрочным и спотовым договорам экспортировано 7,3 млрд кубометров азербайджанского газа. В будущем эти объёмы возрастут и в 2023 году составят 11 млрд кубометров», - сказал министр.
Как сообщалось, в 2020 году Азербайджан экспортировал в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу порядка 5 млрд кубометров.
Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Строительство TANAP обошлось в $6,5 млрд.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Пропускная способность газопровода составляет 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено в Европу, 6 млрд Кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).
Н.Аббасова
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