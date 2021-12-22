Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9165 RUR   0.023 GBR   2.253 TRY   0.1374

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 71.12 +2.51 Brent 73.98 +2.46

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 22.12.2021 14:33

Экспорт азербайджанского газа в Турцию за 11 месяцев составил около 8 млрд кубометров

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Турцию за 11 месяцев 2021 года, составил 7,7 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«С июля 2018 года по декабрь текущего года по Транс-Анатолийскому трубопроводу (TANAP) транспортировано 13,6 млрд кубометров азербайджанского газа. За 11 месяцев 2021 года в Турцию было поставлено 7,7 млрд кубометров газа, в том числе 5,1 млрд кубометров - по TANAP», - сказал Шахбазов в среду, выступая на первом Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

Министр также отметил, что с 2007 года в Турцию экспортировано 85 млрд кубометров азербайджанского газа, добытого с месторождения Шах-Дениз.

Касаясь сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики, министр отметил, что объем азербайджанских инвестиций в турецкую экономику превышает $19 млрд.

Шахбазов добавил, что на фоне газового кризиса в Европе, значимость трубопроводов TANAP и TAP еще больше возросла. «В Европу по долгосрочным и спотовым договорам экспортировано 7,3 млрд кубометров азербайджанского газа. В будущем эти объёмы возрастут и в 2023 году составят 11 млрд кубометров», - сказал министр.

Как сообщалось, в 2020 году Азербайджан экспортировал в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу порядка 5 млрд кубометров.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Строительство TANAP обошлось в $6,5 млрд.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составляет 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено в Европу, 6 млрд Кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ТУРЦИЯ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Турецкая делегация за 12 дней до конца года приехала в Газпром обсудить продление контракта Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт газа в Турцию на 19% Азербайджан в августе вернулся в топ-3 основных поставщиков газа в Турцию Турция до 2025г получит из Азербайджана дополнительно 11 млрд кубометров газа Азербайджан увеличит c 2023г поставки газа в Турцию до 9,5 млрд куб. м - Шахбазов Турция ведет переговоры с Азербайджаном и РФ о новых контрактах и новых объемах импорта газа - Байрактар

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]