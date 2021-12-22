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ТЭК 22.12.2021 14:45

Анкара рассчитывает на скорейшее начало строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван - Денмез

Турция рассчитывает на то, что строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван начнется в кратчайшие сроки, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.

"Азербайджан и Турция в декабре прошлого года подписали Меморандум о строительстве газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Мы надеемся на то, что SOCAR и BOTAS в скором времени завершат работы для реализации этого проекта. После завершения технической проработки, рассчитываем, что строительство газопровода начнется в самые кратчайшие сроки», - сказал Денмез, выступая в среду на I-ом Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, в свою очередь, напомнил, что мощность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит 500 млн кубометров газа в год или 1,5 млн кубометров газа в сутки. "Этот проект за счет диверсификации поставок газа укрепит энергетическую безопасность Нахчыванской Автономной республикой (НАР) и в целом углубит связи между Азербайджаном и Турцией",- сказал он.

На территории Турции протяженность газопровода Ыгдыр-Нахчыван составит примерно 85 км. В рамках проекта также планируется строительство одной газоизмерительной станции.

НАР не имеет общей границы с основной территорией Азербайджана и граничит с Ираном, Арменией и Турцией. В настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Однако, для обеспечения энергобезопасности НАР целесообразным является двухсторонняя подача газа в Нахчыван: из Ирана и Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]