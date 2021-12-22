Токаев примет участие в неформальном саммите СНГ 28 декабря в Петербурге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"28 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ", - написал Уали в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией.

"В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - отметил пресс-секретарь президента Казахстана.