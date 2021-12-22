Европе не стоит рассчитывать на НАТО для сдерживания России у границ Украины - премьер Италии

Европе вряд ли есть смысл рассчитывать на НАТО как фактор силового сдерживания России в ситуации с украинским кризисом, заявил премьер Италии Марио Драги.

"Какие сдерживающие факторы тут могут быть у Европы? Есть ли у нас (на общеевропейском уровне - ИФ) ракеты, корабли, артиллерия, армии? Сейчас этого нет", - сказал Драги в среду на пресс-конференции в Риме.

"В настоящее время у нас есть НАТО, которая, по сути, заявила, что у нее иные стратегические приоритеты. В частности, эти приоритеты находятся в индо-тихоокеанской области", - продолжил премьер. - Это не означает, что НАТО не присутствует в Европе. Однако надо понимать, что у нас, европейцев, в распоряжении есть лишь некоторые возможности экономического сдерживания".