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Дальнее зарубежье 22.12.2021 21:25

Европе не стоит рассчитывать на НАТО для сдерживания России у границ Украины - премьер Италии

Европе вряд ли есть смысл рассчитывать на НАТО как фактор силового сдерживания России в ситуации с украинским кризисом, заявил премьер Италии Марио Драги.

"Какие сдерживающие факторы тут могут быть у Европы? Есть ли у нас (на общеевропейском уровне - ИФ) ракеты, корабли, артиллерия, армии? Сейчас этого нет", - сказал Драги в среду на пресс-конференции в Риме.

"В настоящее время у нас есть НАТО, которая, по сути, заявила, что у нее иные стратегические приоритеты. В частности, эти приоритеты находятся в индо-тихоокеанской области", - продолжил премьер. - Это не означает, что НАТО не присутствует в Европе. Однако надо понимать, что у нас, европейцев, в распоряжении есть лишь некоторые возможности экономического сдерживания".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]