ЕК начинает очередную процедуру в отношении Польши за нарушение законодательства ЕС

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о своем решении приступить к процедуре о нарушении европейского законодательства Польшей в том, что касается решений Конституционного суда этой страны.

"Конституционный суд в своих постановлениях от 14 июля 2021 года и 7 октября 2021 года счел положения договоров ЕС несовместимыми с конституцией Польши, напрямую оспаривая примат европейского права. У Польши есть два месяца для ответа на письмо с официальным уведомлением (о начале процедуры)", - говорится в коммюнике ЕК.

Еврокомиссия считает, что эти постановления Конституционного суда нарушают общие принципы автономии, приоритета, эффективности и единообразного применения законодательства союза, а также отрицают обязательную силу постановлений Суда Европейского союза.

В документе приводятся конкретные примеры отрицания польским судом действия статей Договора о функционировании Европейского союза. Кроме того, Еврокомиссия серьезно сомневается в независимости и беспристрастности польского Конституционного суда и считает, что он больше не отвечает предъявляемым к нему требованиям.

В Брюсселе напоминают решение Европейского суда по правам человека от 7 мая 2021 года, согласно которому процесс назначения в Конституционный суд трех судей в декабре 2015 года произошел "с нарушением основных правил, являющихся неотъемлемой частью учреждения и функционирования системы конституционного контроля в Польше".

Еврокомиссия отмечает и другие нарушения и недостатки, такие как выборы председателя и заместителя председателя Конституционного суда, которые "вызвали серьезную обеспокоенность в отношении беспристрастности судей".

Принимая во внимание, что Конституционный суд призван решать вопросы, касающиеся применения или толкования законодательства ЕС, Еврокомиссия считает, что он больше не может обеспечивать его эффективную судебную защиту.

Ранее Брюссель уже возбуждал ряд процедур в отношении Польши в связи с нарушением Варшавой принципов правового государства.

В том числе ЕК обращалась в Суд Евросоюза с иском о наложении финансовых санкций на Польшу, чтобы обеспечить соблюдение распоряжения этого суда по обеспечительным мерам. 27 октября 2021 года суд наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день до тех пор, пока не будет полностью соблюдено распоряжение об обеспечительных мерах от 14 июля 2021 года.