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Литва за 86 млн евро купила у США дополнительные ПТРК Javelin

Литва за 86 млн евро купила у США дополнительные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, подтвердили в среду агентству BNS в литовском Минобороны.

Как сказали в ведомстве, на прошлой неделе национальное Агентство оборонных ресурсов подписало с правительством США дополнение к договору о приобретении противотанкового вооружения средней дальности Javelin.

На основе этого двустороннего соглашения будут дополнительно приобретены ракеты, командно-пусковые блоки и другое системное оборудование на сумму $97 млн (почти 86 млн евро).

Комплексы будут передаваться вооруженным силам Литвы по частям с 2024 по 2028 год.

"Получаемые от США противотанковые комплексы Javelin особенно заметно способствуют укреплению оборонного потенциала Литвы, рассчитанному на долгие годы увеличению боевых мощностей армии Литвы и усилению сдерживающего воздействия", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По сообщению Минобороны, ПТРК Javelin дополнительно получат на вооружение подразделения Сухопутных сил Литвы.

По данным Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона, Литва дополнительно покупает 230 ракет, 20 командно-пусковых блоков, другое сопутствующее оборудование.

Согласно информации агентства, до 2024 года США должны были поставить Литве 11 ракет, 10 командно-пусковых блоков. Стоимость договора составляла 28 млн долларов (25 млн евро).

ПТРК Javelin предназначен для борьбы с танками, бронетехникой противника, их также можно использовать для уничтожения вертолетов и бункеров.

Эти комплексы способны поражать цели, находящиеся на расстоянии от 75 метров до 2,5 километра.

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Тэги: ЛИТВА, США, JAVELIN, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]