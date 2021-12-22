Рекордные 19,5 млрд ламп будут использованы для праздничной иллюминации в ФРГ

Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в общей сложности будет гореть около 19,5 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах.

Это рекордное число, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты. В прошлом году лампочек было на 700 млн меньше.

В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 77% немцев против 80% годом ранее.

Несмотря на широкое использование более экономичных светодиодных технологий, потребление электроэнергии увеличится на 17% по сравнению с предыдущим годом. В результате на праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 623 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает около 208 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 196 млн евро.

В 2020 году данные показатели составляли соответственно 523 млн кВт.ч, 177 тыс. домохозяйств и 168 млн евро.

"В прошлом году многие люди не смогли провести рождественские каникулы с семьей и друзьями, как обычно. Тем больше надежды на то, что в этом году Рождество снова станет нормальным, а вместе с ним и возникнет необходимость сделать собственный дом уютным", - полагает менеджер по связям с общественностью LichtBlick Аня Фрике.

Всего в стране используется около 227 млн гирлянд, светящихся оконных картинок или световых дуг. Это в среднем составляет более шести на семью по сравнению с пятью в 2020 году.

Несмотря на то, что из-за пандемии COVID-19 рождественские ярмарки в стране отменяются, 74% респондентов (против 78% в прошлом году) заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздников.

В опросе, который в одиннадцатый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие 2,06 тыс. человек не моложе 18 лет. Он проходил в начале октября.

Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1,7 млн. Выручка по итогам 2020 года составляла около 1 млрд евро. Штат компании насчитывает порядка 400 человек.