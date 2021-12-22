Новым послом России в Беларуси станет Грызлов - источник

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов станет новым послом России в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

"Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ", - сказал собеседник агентства в среду.

Он отметил, что к своим новым обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления нового года.

Источник сказал, что утверждает кандидатуру посла президент РФ Владимир Путин.

Грызлов сменит на посту посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова.

Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь в марте 2021 года указом президента РФ.