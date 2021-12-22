Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9165 RUR   0.023 GBR   2.253 TRY   0.1374

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 71.12 +2.51 Brent 73.98 +2.46

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.12.2021 18:28

Новым послом России в Беларуси станет Грызлов - источник

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов станет новым послом России в Беларуси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Госдуме.

"Кандидатура Бориса Грызлова на должность посла России в Беларуси уже одобрена профильным комитетом по делам СНГ", - сказал собеседник агентства в среду.

Он отметил, что к своим новым обязанностям Грызлов сможет приступить еще до наступления нового года.

Источник сказал, что утверждает кандидатуру посла президент РФ Владимир Путин.

Грызлов сменит на посту посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова.

Он был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Беларусь в марте 2021 года указом президента РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]