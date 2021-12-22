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Внешняя политика 22.12.2021 18:42

Баку и Тегеран продолжат усилия для углубления сотрудничества по ряду направлений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду иранскую делегацию, возглавляемую министром иностранных дел ИРИ Хосейном Амиром-Абдоллахияном, сообщает официальный сайт главы государства.

"На встрече Алиев напомнил о своей встрече со своим иранским коллегой Сеидом Ибрахимом Раиси в Ашхабаде, в ходе которой были обсуждены многие вопросы, касающиеся будущего сотрудничества, и были еще раз подтверждены дружественные отношения между Азербайджаном и Ираном. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал эту встречу поворотным моментом в отношениях между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы была подчеркнута важность продолжения совместных усилий по углублению сотрудничества между Баку и Тегераном в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Также было отмечено, что повестка дня двустороннего сотрудничества обширна, стороны выразили надежду на хорошие результаты взаимодействия.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]