Баку и Тегеран продолжат усилия для углубления сотрудничества по ряду направлений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду иранскую делегацию, возглавляемую министром иностранных дел ИРИ Хосейном Амиром-Абдоллахияном, сообщает официальный сайт главы государства.

"На встрече Алиев напомнил о своей встрече со своим иранским коллегой Сеидом Ибрахимом Раиси в Ашхабаде, в ходе которой были обсуждены многие вопросы, касающиеся будущего сотрудничества, и были еще раз подтверждены дружественные отношения между Азербайджаном и Ираном. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал эту встречу поворотным моментом в отношениях между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы была подчеркнута важность продолжения совместных усилий по углублению сотрудничества между Баку и Тегераном в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Также было отмечено, что повестка дня двустороннего сотрудничества обширна, стороны выразили надежду на хорошие результаты взаимодействия.

А.Салаева