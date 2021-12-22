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Здравоохранение 22.12.2021 18:51

В Азербайджане незначительное снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 648 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 612 тыс. 205, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 662 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 238 человек.

От COVID-19 вылечились 590 тыс. 155 человек, в том числе 1 тыс. 365 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 812 человек.

За сутки медики провели 9 тыс. 891 тест на коронавирус против 10 тыс. 157 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 777 тыс. 429 тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]