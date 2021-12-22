В Азербайджане незначительное снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 648 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 612 тыс. 205, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 662 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 16 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 238 человек.
От COVID-19 вылечились 590 тыс. 155 человек, в том числе 1 тыс. 365 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 тыс. 812 человек.
За сутки медики провели 9 тыс. 891 тест на коронавирус против 10 тыс. 157 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 777 тыс. 429 тестов на COVID-19.
А.Салаева
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