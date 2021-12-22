Совбез ООН принял резолюцию по гуманитарной помощи Афганистану

Члены Совета безопасности ООН в среду единогласно одобрили резолюцию, которая облегчает на год процесс оказания гуманитарной помощи Афганистану, сообщают западные СМИ.

Проект резолюции был предложен США. Документ предполагает исключение из-под санкций организаций, связанных с талибами, для случаев предоставления гумпомощи.

В тексте резолюции говорится, что "выплата денежных средств" и "предоставление товаров и услуг", необходимых для удовлетворения "основополагающих потребностей людей в Афганистане", разрешены и не являются нарушением санкций.