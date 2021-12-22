В Молдове ужесточат COVID-ограничения в преддверии праздников

В Молдове вступят в силу новые ограничительные меры по коронавирусу: с четверга для входа в аэропорт Кишинева потребуется COVID-сертификат, с 27 декабря прибывающие должны будут предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест, если они находились последние 14 дней в странах "красной зоны".
Соответствующие правила были приняты чрезвычайной национальной комиссией общественного здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства республики.
Так, с 27 декабря приезжающие в страну должны будут предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, если последние 14 дней перед этим они находились в странах "красной зоны" даже транзитом. При этом, тест должен быть проведен не позднее, чем за 72 часа перед въездом на территорию Молдовы.
Тест необходим как вакцинированным, так и невакцинированным лицам. Список стран "красной зоны" будет составляться Минздравом, начиная с 24 декабря и обновляться каждые семь дней.
Въезжающие из стран вне "красной зоны" могут предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный ПЦР, экспресс-тест или медицинское подтверждение, что гражданин переболел COVID-19. В противном случае прибывшие будут обязаны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней.
Вход в Кишиневский аэропорт для провожающих или встречающих с 23 декабря будет возможен лишь при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. Для вылетающих во все направления COVID-сертификат также является обязательным.
Правительственная комиссия также определила правила для посетителей и продавцов на рождественских ярмарках.
"Доступ на частные мероприятия, организованные в период праздников с 23 декабря 2021 года по 15 января 2022 года, для 25 и более человек, будет разрешен только при предъявлении сертификата COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
За все время пандемии в Молдове зарегистрировано 372 тыс. 983 случая заражения COVID-19. Из них 358 тыс. 603 человека вылечились, а 9 тыс. 540 - скончались. На данный момент болеют 4 тыс. 840 человек.
С начала декабря в Молдове снижается количество новых случаев заражения. Врачи говорят о том, что четвертая волна пандемии завершилась, а пятая начнется после новогодних и рождественских праздников. За минувшие сутки зарегистрировали 554 новых случая заражения коронавирусом, в то время как в начале ноября регистрировали более тысячи новых случаев ежедневно.
Также, по данным министерства здравоохранения, в Молдове введено более 1,7 млн доз вакцины, в том числе более 965 тыс. человек вакцинированы по полной схеме.
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