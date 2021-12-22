Кабмин Азербайджана расширил перечень сельхозпродукции и рисков, подпадающих под агрострахование

Кабинет министров Азербайджана принял в среду решение о расширении перечня видов сельскохозяйственной продукции, подпадающей под аграрное страхование.

Документ опубликован на официальном сайте Кабмина.

Согласно решению, теперь предметом агрострахования в сфере растениеводства также являются: подсолнух, соя, клевер, горох, зеленый горошек, алыча, вишня, яблоки, груши, клубника, абрикосы, сливы, айва, финики, гранаты, персики, оливки, миндаль, грецкие орехи, лук, капуста, арбузы, дыни, томаты, чеснок, пшено. Кроме того, под агрострахование подпадают мелкий рогатый скот, а также крупнорогатый скот для убоя на мясо (ранее – только молочной направленности - ИФ).

"Таким образом, число видов растениеводческой продукции, подпадающей под агрострахование, увеличилось с 14 до 41", - отмечается в документе.

Другим решением Кабмин расширил перечень рисков, которые будут покрываться агрострахованием. В частности, отныне страховаться будут риски гибели сельскохозяйственных животных в результате селей или наводнений, ливней, ударов молнией, заморозков, снегопадов сверх нормы и отравления химическими веществами.

"Увеличение перечня рисков позволит расширить список физических или юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, имущественные интересы которых застрахованы", - отмечается в решении Кабмина.

А.Салаева