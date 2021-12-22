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Транспорт и связь 22.12.2021 20:13

Японская ракета вывела на орбиту британский телекоммуникационный спутник

Японская ракета H-IIA в среду успешно вывела на орбиту британский телекоммуникационный спутник Inmarsat-6 F1, сообщила компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск был осуществлен с космического центра Танэгасима в четверг в 00:32 по токийскому времени (в среду в 19:32).

Через 26,5 мин. после старта спутник отделился от второй ступени ракеты, выйдя на заданную орбиту высотой примерно 280 км.

Аппарат массой около 5,5 т, созданный компанией Airbus Defence and Space, войдет в состав орбитальной группировки британской компании Inmarsat, которая является одним из ведущих мировых поставщиков телекоммуникационных услуг.

Компания уже располагает на геостационарной орбите высотой около 36,8 тыс. км 14 спутниками. Они обеспечивают глобальные возможности речевой связи и высокоскоростной передачи данных для наземных заказчиков.

Спутник шестого поколения Inmarsat-6 F1 является первым из двух крупнейших и наиболее передовых коммерческих аппаратов связи британской компании. Это спутники с двойной полезной нагрузкой, способные работать как в L-, так и в Ka-диапазоне. Они также располагают двигательной системой, позволяющей менять орбиту.

Японская ракета среднего класса H-IIA создана по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) компанией Mitsubishi Heavy Industries. Она способна выводить на орбиту шесть тонн полезной нагрузки. Первый полет ракеты состоялся 29 августа 2001 года. Стоимость одного запуска оценивается в $90 млн.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]