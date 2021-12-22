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Дальнее зарубежье 22.12.2021 20:25

В Дели запретили вечеринки на Рождество и Новый год из-за "омикрона"

В столице Индии Дели жителям запретили проводить вечеринки в честь Рождества и Нового года, чтобы не создавать угрозы новой вспышки коронавируса COVID-19 из-за распространения нового штамма "омикрон", сообщают в среду европейские СМИ.

"Никаких культурных событий, собраний, мероприятий в честь Рождества или Нового года на территории Дели быть не может", - заявили в управлении по ликвидации стихийных бедствий Дели.

В Минздраве Индии заявили, что в стране не зафиксировали ни одного случая смерти среди заразившихся "омикроном", и большинство случаев заражения этим штаммом у людей протекает без тяжелых симптомов. Тем не менее, число заразившихся именно "омикроном" в Индии резко растет на протяжении нескольких дней.

"Сейчас время - взять под контроль распространение случаев заражения штаммом "омикрон", - отметили в управлении.

В настоящее время в Дели рестораны работают на 50% от своей вместимости, также ограничено число гостей, которым можно посещать свадьбы.

Как минимум одну дозу прививки против коронавируса сделали 87% населения.

Всего с начала пандемии в Индии выявили заражение COVID-19 у 34,7 млн человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]