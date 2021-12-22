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21.12 $/bbl +/- WTI 71.12 +2.51 Brent 73.98 +2.46

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ТЭК 22.12.2021 20:29

Нефть ускорила рост на статданных о запасах в США, Brent - $74,30 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в среду после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:05 в среду составляет $74,30 за баррель, что на $0,32 (0,43%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,59 за баррель, что на $0,47 (0,66%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,72 млн баррелей - до 423,57 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей и составили 224,12 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 396 тыс. баррелей - до 124,15 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 650 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) также показали снижение резервов сырья в США на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах, по информации API, сократились на 3,67 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывает динамика доллара и заявления из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году.

Нефтяные котировки зачастую меняются в зависимости от динамки американской валюты. Подешевевший доллар выгоден участникам нефтяного рынка, пользующимся другими валютами, поскольку повышается их покупательная способность.

Пекин намеревается поддерживать рост экономики в 2022 году, что включает увеличение государственных расходов, усиление помощи производителям и стабилизацию цепей поставок, заявил представитель государственного комитета КНР по развитию и реформе в интервью агентству Синьхуа. Страна является одним из крупнейших импортеров нефти, и экономический спад в ней может значительно повлиять на уровень глобального спроса.

Оптимизм на рынке обеспечивается и тем, что правительства некоторых стран отказываются вводить новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", что поддерживает спрос. Так, власти Великобритании приняли решение не ужесточать ограничения на время рождественских праздников, а в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон исключил введение нового локдауна, но вместо этого призвал жителей делать бустерные дозы вакцины от COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]