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Здравоохранение 22.12.2021 22:38

Минздрав Германии выступает за введение четырех доз вакцины для борьбы с "омикроном"

Введение четвертой дозы вакцины от коронавируса COVID-19 может потребоваться для снижения темпа распространения штамма "омикрон" в ФРГ, сообщили западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха.

"Агрессивная "бустерная" кампания (предусматривающая введение третьей дозы - ИФ) - это наш самый важный структурный элемент в борьбе с "омикроном", - заявил Лаутербах, добавив, что четвертая доза вакцины будет необходима для замедления распространения штамма в Германии.

Страна заказала 4 млн доз недавно одобренной американской вакцины Novavax и 11 млн доз новой вакцины от компании Valneva, которая ожидает разрешения на продажу. По словам Лаутербаха, вакцины Novavax прибудут в страну в январе.

Ранее глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял, что штамм "омикрон" может стать доминирующим в стране в течение трех недель.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 109 тыс. смертей от заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]