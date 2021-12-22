Введение четвертой дозы вакцины от коронавируса COVID-19 может потребоваться для снижения темпа распространения штамма "омикрон" в ФРГ, сообщили западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха.

"Агрессивная "бустерная" кампания (предусматривающая введение третьей дозы - ИФ) - это наш самый важный структурный элемент в борьбе с "омикроном", - заявил Лаутербах, добавив, что четвертая доза вакцины будет необходима для замедления распространения штамма в Германии.

Страна заказала 4 млн доз недавно одобренной американской вакцины Novavax и 11 млн доз новой вакцины от компании Valneva, которая ожидает разрешения на продажу. По словам Лаутербаха, вакцины Novavax прибудут в страну в январе.

Ранее глава института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял, что штамм "омикрон" может стать доминирующим в стране в течение трех недель.

За весь период пандемии в стране было выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 109 тыс. смертей от заболевания.