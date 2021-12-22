В России зарегистрировали новый препарат против COVID-19

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", сообщила в среду пресс-служба Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА).

"22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19", разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт Иммунологии" ФМБА России", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом безопасность и эффективность препарата были доказаны в ходе клинических испытаний, в том числе с участием пациентов "красной зоны" стационара. Они показали эффективность лечения с использованием "МИР 19" по сравнению со стандартной терапией. Также в ФМБА напомнили, что в ходе доклинических исследований препарат дал снижение вирусной нагрузки у пациентов в 10 тысяч раз.

"Что касается безопасности - препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус, в связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Действие "МИР 19" нацелено на консервативный фрагмент коронавируса, который не менялся ни в одном из известных штаммов COVID-19, в том числе в "омикроне", подчеркивают разработчики.

"Этот жизненно важный для вируса сайт был проанализирован в более чем 800 геномах от всех значимых линий SARS-CoV-2. Установлена полная идентичность "МИР 19" и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая "Омикрон". Не выявлено ни одной мутации. Что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2" - цитирует пресс-служба главу ФМБА Веронику Скворцову.

Лекарство было разработано специалистами Института иммунологии ФМБА под руководством члена-корреспондента РАН, профессора Мусы Хаитова.

"МИР 19" использует синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК) для подавления наиболее консервативного сайта COVID-19 - последовательности РНК вируса, кодирующей его РНК-полимеразу, без которой тот теряет способность размножаться внутри организма, отмечается в сообщении.

"Главной сложностью при создании препарата было доставить эти молекулы РНК к месту действия - внутрь инфицированной клетки, куда самопроизвольно они не проникают. Для этого коллектив ученых Института Иммунологии ФМБА России создал специальный носитель, представляющий собой разветвлённый пептид, который при контакте с молекулами РНК формирует нано-комплексы. Такие нано-комплексы способны преодолевать барьер в виде клеточной стенки и оказывать антивирусный эффект уже внутри клетки", - отметил в свою очередь Муса Хаитов.

"МИР 19" предназначен для использования в виде ингаляций в стационарных условиях. Все стадии его производства проходят на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.

"Препарат разработан на основе платформы по созданию препаратов, функционирующих на основе механизма интерференции РНК. Разработки ведутся в Институте под руководством директора М.Р. Хаитова уже более 15 лет. За это время созданы препараты для терапии вируса гепатита С, бронхиальной астмы, аллергического ринита. Препараты показали свою эффективность и безопасность", - подчеркивается в сообщении ФМБА.