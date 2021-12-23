Глава Офиса Зеленского: решение контактной группы соблюдать режим прекращения огня в Донбассе является шагом к деэскалации

Решение участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе вернуться к полноценному соблюдению мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года является шагом к деэскалации, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке", - написал Ермак на своей странице в фейсбук.
Глава Офиса президента выразил надежду, что прекращение огня будет устойчивым.
"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.
Как сообщалось, 22 декабря стороны ТКГ в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
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