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СНГ 23.12.2021 11:04

Глава Офиса Зеленского: решение контактной группы соблюдать режим прекращения огня в Донбассе является шагом к деэскалации

Решение участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе вернуться к полноценному соблюдению мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года является шагом к деэскалации, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке", - написал Ермак на своей странице в фейсбук.

Глава Офиса президента выразил надежду, что прекращение огня будет устойчивым.

"Грядущие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть на Донбассе наконец-то воцарится тишина", - добавил он.

Как сообщалось, 22 декабря стороны ТКГ в рамках заседания на уровне глав делегаций выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]