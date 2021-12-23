Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9277 RUR   0.0231 GBR   2.2692 TRY   0.1411

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 72.76 +1.64 Brent 75.29 +1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.12.2021 12:37

Вакцинированных жителей США призвали избегать в Рождество массовых мероприятий

Американцам, даже тем, кто закончил курс вакцинации от COVID-19 и получил бустерную дозу вакцин, не стоит отмечать Рождество в больших компаниях, заявил ведущий инфекционист и главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи.

"Эта такие встречи - в контексте COVID-19 и в контексте штамма "омикрон", куда вы пойти не хотите", - приводит его слова издание The Hill.

По его словам, на "вечеринках" и крупных собраниях людям грозит более высокий риск заразиться. Он определил, что речь идет о группах в 30-50 человек. В то же время, уточнил он, согражданам, привитым бустерными дозами вакцин, можно посещать небольшие семейные встречи.

The Hill напоминает, что в США взрослые в возрасте от 18 лет, кто закончил курс вакцинации не менее шести месяцев назад, могут получить бустерную дозу препарата Moderna, а взрослые в возрасте от 16 лет - бустер Pfizer/BioNTech. Кроме того, после введения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson бустерной дозой можно привиться уже спустя два месяца.

По данным Белого дома, бустерные дозы вакцин в США поставили более 60 млн человек, включая 62% пожилых людей, кому можно делать бустер.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 52,5 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 833 тыс. из них имели летальный исход. Более 40 млн человек выздоровели.

На прошлой неделе 73% выявленных в США новых случаев коронавируса пришлись на считающийся более заразным штамм "омикрон". В ряде штатов, включая Нью-Йорк, в настоящий момент наблюдается высокий уровень заболеваемости и стремительный рост госпитализаций.

Однако выступая в минувший вторник, президент США Джо Байден отверг возможность введения нового локдауна в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]