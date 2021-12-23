Вакцинированных жителей США призвали избегать в Рождество массовых мероприятий

Американцам, даже тем, кто закончил курс вакцинации от COVID-19 и получил бустерную дозу вакцин, не стоит отмечать Рождество в больших компаниях, заявил ведущий инфекционист и главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи.
"Эта такие встречи - в контексте COVID-19 и в контексте штамма "омикрон", куда вы пойти не хотите", - приводит его слова издание The Hill.
По его словам, на "вечеринках" и крупных собраниях людям грозит более высокий риск заразиться. Он определил, что речь идет о группах в 30-50 человек. В то же время, уточнил он, согражданам, привитым бустерными дозами вакцин, можно посещать небольшие семейные встречи.
The Hill напоминает, что в США взрослые в возрасте от 18 лет, кто закончил курс вакцинации не менее шести месяцев назад, могут получить бустерную дозу препарата Moderna, а взрослые в возрасте от 16 лет - бустер Pfizer/BioNTech. Кроме того, после введения однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson бустерной дозой можно привиться уже спустя два месяца.
По данным Белого дома, бустерные дозы вакцин в США поставили более 60 млн человек, включая 62% пожилых людей, кому можно делать бустер.
По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 52,5 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 833 тыс. из них имели летальный исход. Более 40 млн человек выздоровели.
На прошлой неделе 73% выявленных в США новых случаев коронавируса пришлись на считающийся более заразным штамм "омикрон". В ряде штатов, включая Нью-Йорк, в настоящий момент наблюдается высокий уровень заболеваемости и стремительный рост госпитализаций.
Однако выступая в минувший вторник, президент США Джо Байден отверг возможность введения нового локдауна в стране.
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