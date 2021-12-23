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Инфраструктура и тендеры 23.12.2021 10:44

Азерэнержи отбирает подрядчика на строительство подстанции в Джебраиле

ОАО "Азерэнержи" отбирает подрядчика на строительство и ввод в эксплуатацию 330/110/10-киловольной подстанции "Джебраил" и ее интеграцию в энергосистему Нахчыван-Турция, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов.

Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций и подстанций с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 30 млн манатов.

Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 проектах по строительству электростанций и подстанций; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.

Тендерные предложения принимаются до 15:00 9 февраля. Вскрытие предложений участников тендера состоится 10 февраля в 15:00.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ДЖЕБРАИЛ, ПОДСТАНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]