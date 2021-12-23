Азерэнержи отбирает подрядчика на строительство подстанции в Джебраиле

ОАО "Азерэнержи" отбирает подрядчика на строительство и ввод в эксплуатацию 330/110/10-киловольной подстанции "Джебраил" и ее интеграцию в энергосистему Нахчыван-Турция, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов.

Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций и подстанций с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 30 млн манатов.

Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 проектах по строительству электростанций и подстанций; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.

Тендерные предложения принимаются до 15:00 9 февраля. Вскрытие предложений участников тендера состоится 10 февраля в 15:00.

Б.Рустамбеков