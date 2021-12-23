Азерэнержи отбирает подрядчика на строительство подстанции в Джебраиле

ОАО "Азерэнержи" отбирает подрядчика на строительство и ввод в эксплуатацию 330/110/10-киловольной подстанции "Джебраил" и ее интеграцию в энергосистему Нахчыван-Турция, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов.
Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций и подстанций с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 30 млн манатов.
Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 проектах по строительству электростанций и подстанций; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.
Тендерные предложения принимаются до 15:00 9 февраля. Вскрытие предложений участников тендера состоится 10 февраля в 15:00.
Б.Рустамбеков
Азербайджан за 20 лет увеличил бюджетные расходы на оборону и безопасность в 5 раз - Асадов
Главы стран СНГ и мировые лидеры поздравляют президента Алиева с 60-летним юбилеем
В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19
Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 277 млн
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Вакцинированных жителей США призвали избегать в Рождество массовых мероприятий
ВМС США перехватили контрабандный груз вооружений из Ирана
Парламент Казахстана принял закон, отменяющий в стране смертную казнь
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт