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Бизнес и законодательство 23.12.2021 11:03

AzerGold в 2021г увеличил добычу золота на 2%, серебра на 11%

ЗАО "AzerGold" в 2021 году увеличил добычу золота на 2% по сравнению с 2020 годом, серебра на 11%, заявил глава общества Закир Ибрагимов.

"По оперативным данным, в текущем году AzerGold добыто 61,5 тыс. унций золота, что на 2% выше показателя прошлого года. Добыча серебра в январе-декабре 2021 года превысила 135 тыс. унций, что на 11% превышает показатель 2020 года", - заявил Ибрагимов агентству "Интерфакс-Азербайджан".

Он также сообщил, что по оперативным данным в текущем году доходы компании от продажи около 60 тыс. унций золота и около 133 тыс. унций серебра превысили 187 млн манатов ($110 млн по текущему курсу - ИФ).

"В целом за с 2017 года AzerGold экспортировало 285 тыс. унций золота и 560 тыс. унций серебра. Суммарные доходы от экспорта драгметаллов превысили 755 млн манатов ($444,1 млн - ИФ)", - сказал он.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, ДОБЫЧА, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]