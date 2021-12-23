Парламент Казахстана принял закон, отменяющий в стране смертную казнь

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг, рассмотрев в двух чтениях, принял изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросу отмены смертной казни.

Закон направлен на подпись главе государства.

Ранее, на этапе рассмотрения закона в нижней палате парламента (мажилисе) предлагалось исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса и оставить возможность применения этого вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.

Однако в середине ноября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок.

В этой связи законом предусматривается исключить смертную казнь полностью.

Кроме того, исключаются из санкции особенной части Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни.

Документом также предлагается запретить условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы.

В законе "О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни" исключается ранее сделанная оговорка Республикой Казахстан о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера в военное время.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. В 2020 году Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, но с оговоркой, которая предусматривала применение казни "в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера".