Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9277 RUR   0.0231 GBR   2.2692 TRY   0.1411

Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 72.76 +1.64 Brent 75.29 +1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.12.2021 11:18

Парламент Казахстана принял закон, отменяющий в стране смертную казнь

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг, рассмотрев в двух чтениях, принял изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросу отмены смертной казни.

Закон направлен на подпись главе государства.

Ранее, на этапе рассмотрения закона в нижней палате парламента (мажилисе) предлагалось исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса и оставить возможность применения этого вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время.

Однако в середине ноября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок.

В этой связи законом предусматривается исключить смертную казнь полностью.

Кроме того, исключаются из санкции особенной части Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни.

Документом также предлагается запретить условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы.

В законе "О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни" исключается ранее сделанная оговорка Республикой Казахстан о применении смертной казни за особо тяжкие преступления военного характера в военное время.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. В 2020 году Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, но с оговоркой, которая предусматривала применение казни "в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗНЬ, ОТМЕНА, ЗАКОН


Похожие новости


Мажилис Казахстана одобрил отмену смертной казни без каких-либо оговорок Смертную казнь в Казахстане следует отменить без каких-либо оговорок - Токаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]