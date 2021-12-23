Президент Азербайджана принял главу МИД БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку главу МИД Боснии и Герцеговины Бишеру Туркович, сообщает сайт главы государства.

Туркович в четверг также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Э.Шафиев