Президент Азербайджана принял главу МИД БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку главу МИД Боснии и Герцеговины Бишеру Туркович, сообщает сайт главы государства.
Туркович в четверг также проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Э.Шафиев
Gulf Air c 6 января возобновляет полеты в Азербайджан
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе почти $131 млн
ВБ выделил еще $65 млн на модернизацию Нурекской ГЭС в Таджикистане
В США разрешили использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19
Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 277 млн
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Вакцинированных жителей США призвали избегать в Рождество массовых мероприятий
ВМС США перехватили контрабандный груз вооружений из Ирана
Парламент Казахстана принял закон, отменяющий в стране смертную казнь
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
MyCard Junior для детей от AccessBank!
Yelo Bank выбран «Банком года»
British Council выдал сертификат Бакинской высшей школе нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт